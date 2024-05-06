Новую партию автомобилей отправят бойцам на спецоперацию из Тюмени в мае

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 транспортных средств отправит бойцам на спецоперацию региональный Народный фронт совместно с федеральными ведомствами в мае. Среди машин есть автобус и катер.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала пресс-секретарь Народного фронта в Тюменской области Алёна Федотова. По ее словам, сейчас автомобили подготавливают к отправке - проводят диагностику.

Отметим, что в Тюмени это уже вторая отправка машин в рамках прошлогоднего июльского распоряжения правительства России. Первая состоялась в декабре 2023 года. Федеральные органы власти, госучреждения передавали Народному фронту неиспользуемую или списанную технику для выполнения гуманитарных и оборонных задач на территории новых регионов. Тогда это был УАЗ, ВАЗ, ГАЗ и FIAT.

"К сожалению, одна из машин, которую мы доставили в январе, уже пострадала. Но, к счастью, бойцы живы", - добавила Алёна Федотова.

Передать технику для ребят в зоне СВО может любой тюменец. Для этого необходимо обратиться в организацию по телефону: 8 (3452) 79-28-98. Также можно перевести денежные средства на региональный счёт Народного фронта. На них приобретаются машины и запчасти к ним. Подробности представлены на официальном сайте.

Виктория Макарова