Гранитные книги установили в сквере геологической славы в Тюмени

| Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА" | Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА"

Арт-объект "Это наша история в книгах" открыли в мини-сквере геологической славы у здания Главтюменьгеологии в Тюмени 2 ноября. Установка восьми гранитных книг об истории отрасли завершила архитектурный ансамбль. Событие приурочили к 40-летию Тюменского регионального совета ветеранов войны и труда предприятий Главтюменьгеологии им. Ю. Г. Эрвье.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель председателя ветеранской организации Николай Чирков.

По его словам, восемь основных книг об истории отрасли, которые были написаны в несколько последних десятилетий, разместились на книжной полке у одного из камней. В этих изданиях наиболее полно рассказывается о тюменской геологии.

| Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА" | Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА"

Ветеран геологии отметил важность профессии и подчеркнул, что без ресурсов, без геологов движения вперед не будет. "Ресурсы – это все, от обычной глины до нефти, газа, золота. Важно, чтобы в отрасль шла молодежь. Мы со своей стороны делаем все: делимся воспоминаниями, выступаем перед школьниками и студентами и рассказываем, что это дело, быть может, не такое живое, но энерговооруженное, поэтому там необходимы молодые люди и умы", - сказал Николай Чирков.

Он отметил, что в одном из изданий, "Что в имени тебе моем", описаны 85 месторождений, названных именами геологов, нефтяников, газовиков.

Кстати, эту книгу написал почетный нефтяник Тюменской области и почетный ветеран-геологоразведчик России Алексей Арсеньев. Автор напомнил, что камни, расположенные в сквере геологической славы (слева от главного входа в здание), – это символ геологии. Они были привезены в Тюмень Фарманом Салмановым и установлены еще в 1978 или 1979 году.

Один из камней в июле текущего года сделали символом геологической славы. Интересно, что идея зародилась еще в далеком 1980 году, 44 года тому назад, когда первая группа тюменских геологов была награждена медалью "За открытие и освоение нефтегазового комплекса Западной Сибири". Уже тогда они мечтали создать красивый памятный уголок, чтобы увековечить подвиг коллег, но воплотить задуманное в жизнь удалось лишь спустя много лет и уже в другом веке.

| Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА" | Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА"

"В книге отражены не только месторождения, названные в честь ветеранов отрасли, но и их биографии и заслуги. Для меня появление каменной книги – это знаковое событие. Сейчас в мини-сквере проектируется ландшафтный дизайн, который украсит его летом следующего года", - рассказал Алексей Арсеньев.

Собравшихся на открытие гранитной книжной полки приветствовал заслуженный геолог РФ, Почетный гражданин Тюменской области Анатолий Брехунцов, чьи книги также представлены в числе восьми ключевых изданий о геологии.

"Здорово, что появился такой сквер. Это связь между тем, что было, и тем, что есть. "Тем, что было" – с этим все понятно. А вот с "тем, что есть" – вопрос очень злободневный. От нас зависит, что мы будем видеть завтра. Наша задача – посредством проведения подобных мероприятий попытаться создать связь между прошлым и будущим, воспитать себе достойную смену и привлечь молодежь в отрасль", - подытожил автор.

На импровизированной книжной полке расположен, в том числе, один том издания "Время, отлитое в строки". Оно создано по страницам газеты "Тюменский геолог". На самом деле их будет семь – полная летопись истории открытия века на страницах главной для геологоразведчиков многотиражки. В настоящее время Анатолий Брехунцов и его команда из ООО "МНП "Геодата" готовят к изданию завершающие тома проекта.

| Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА" | Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА"

Напомним, на первом большом камне мини-сквера геологической славы размещена мемориальная доска Главтюменьгеологии, некогда самому большому предприятию геологоразведчиков в мире со штатом более 100 тыс. сотрудников. Ее открыли 25 июля 2024 года. В тот же день тюменцам представили обновленную памятную доску первому начальнику Главка Юрию Эрвье в честь 115-летия со дня рождения легендарного первопроходца тюменской геологии.

Инна Кондрашкина