Мемориальную доску геологической славы открыли в Тюмени

| Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА" | Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА"

Мемориальную доску Главтюменьгеологии, некогда самому большому предприятию геологоразведчиков в мире со штатом более 100 тыс. сотрудников, открыли в Тюмени 25 июля. Также тюменцам представили обновленную памятную доску первому начальнику Главка выдающемуся Юрию Эрвье.

Собравшихся приветствовали заслуженный геолог РФ, Почетный гражданин Тюменской области Анатолий Брехунцов, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов.

Андрей Артюхов отметил, что необходимо как можно больше рассказывать о подвиге ветеранов-геологов, которые 60 лет назад в сложнейших условиях добыли первую промышленную нефть и отправили ее на переработку. Этим они способствовали мощному развитию экономики Тюменской области и страны в целом, обеспечив энергетическую независимость и безопасность России на долгие годы.

| Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА" | Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА"

Анатолий Брехунцов подчеркнул неоценимый вклад, который внес в создание и развитие топливно-энергетического комплекса страны каждый из покорителей Севера – от помбуров и вышкомонтажников до главных геологов и начальников экспедиций.

"Те, кто здесь и кого уже нет, совершили открытие века – создали уникальную ресурсную базу. На сегодняшний день 100 процентов добычи газа и 90 процентов добычи нефти идет из месторождений, которые были открыты тюменскими геологами. Это помогло пережить трудные перестроечные времена и создать сильную экономику современной России", - подчеркнул Анатолий Брехунцов.

| Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА" | Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА"

Председатель Тюменского регионального совета ветеранов войны и труда предприятий Главтюменьгеологии им. Ю. Г. Эрвье Станислав Гончаров рассказал, что у здания Главтюменьгеологии организовали мини-сквер геологической славы. Камни, расположенные в нем (слева от главного входа в здание), – это символ геологии. Они были установлены еще в 1978 или 1979 году.

"Приняли решение один из камней сделать символом геологической славы. Идея зародилась в 1980 году, 44 года тому назад, когда первая группа тюменских геологов была награждена медалью "За открытие и освоение нефтегазового комплекса Западной Сибири". Группа из 11 человек, в том числе Фарман Салманов и я. Именно тогда зашел у нас разговор о том, что надо как-то увековечить память о труде геологов", - пояснил Станислав Гончаров и добавил, что воплотить задуманное в жизнь удалось лишь спустя много лет.

Пямятную же доску Юрию Эрвье обновили. Сделали ее объемнее и из более красивого гранита, а открыли в честь 115-летия со дня рождения легендарного первопроходца тюменской геологии.

| Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА" | Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА"

Инна Кондрашкина