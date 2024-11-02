Тюменскую молодежь приглашают на конкурс "Казачество на службе Отечества"

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Выпускники школ и учреждений СПО из Тюменской области могут принять участие в третьем Всероссийском конкурсе "Казачество на службе Отечества", который стартует в День народного единства, 4 ноября.

Как сообщили в пресс-службе Московского государственного университета технологий и управления им. Г.К. Разумовского, победители конкурса смогут получить грант ректора и бесплатное высшее образование по одному из трех профилей уникального казачьего бакалавриата. Среди направлений подготовки – журналистика, педагогика, государственное и муниципальное управление.

Свои проекты могут представить выпускники школ и учреждений среднего профессионального образования. Для зачисления в университет учащиеся должны сдать обязательные и дополнительные экзамены, необходимые для поступления на выбранное направление. Отбор абитуриентов пройдет на конкурсной основе. Для участия ребятам необходимо выполнить текстовые, мультимедийные проекты, посвященные традициям и истории казачества.

По словам ректора МГУТУ Арсения Миронова, конкурс исследовательских проектов "Казачество на службе Отечества" – механизм поддержки мотивированной молодежи.

"Миссия университета – дать новому поколению доступ к качественному образованию. И речь не только о ребятах и девчатах из казачьих регионов, но и о любом молодом человеке, который разделяет ценности казачества и служения народным святыням. Мы провели уже второй набор на казачий бакалавриат и видим, насколько востребовано это направление", – отметил Арсений Миронов.

Конкурсанты могут подготовить работу о местах казачьей славы, вере в жизни казака, образе казака в будущем, казаках – первопроходцах и первооткрывателях, роли своей семьи в истории России и др. Также можно написать сценарии мультфильма, художественного, документального фильма о казачестве или придумать настольную игру на эту тему.

С полным перечнем тем можно ознакомиться на официальной странице конкурса. Допускается самостоятельная формулировка темы. Готовый проект участники конкурса должны отправить на электронный адрес: grant-kazak@mgutm.ru до 31 января 2025 года.

После оценки работ жюри определит победителей в каждом направлении подготовки. Финалисты примут участие в очной защите проектов перед конкурсным жюри. По итогам двух этапов информация о победителях по каждому направлению будет опубликована на странице конкурса сайта МГУТУ.

Видео: с сайта МГУТУ.