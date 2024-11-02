Парк Константина Лагунова торжественно открыли в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Парк Константина Лагунова торжественно открыли в Восточном округе Тюмени 2 ноября. Как отмечают создатели, это не просто зона отдыха, а важный культурный объект, сохраняющий память и традиции тюменского писательства.

Территорию в районе улиц Вишневой – Знаний – Зоологической благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Участие в голосовании за дизайн-проект приняли более 20 тысяч тюменцев.

Парк поражает своей площадью – 12 гектаров. На территории нашли отражение история и персонажи из произведений Константина Лагунова. Так, на одной из троп посетителей встречают фигуры трех псов - Ромки, Фомки и Артоса.

Парк постарались сделать комфортным для жителей, при этом максимально сохранив деревья, подчеркнул заместитель главы города Евгений Сорокин.

"Здесь предусмотрели разделение пешеходных потоков с велосипедными. Часть дорожек сделали из рыхлого материала, часть – твердые. Это позволит людям, которые любят гулять пешком, не пересекаться с водителями самокатов и велосипедистами. Еще на этапе строительства мы получили много положительных отзывов от местных жителей. Изюминка территории - искусственный водоем", – поделился Евгений Сорокин.

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова отметила, что в Восточном округе уже есть примерно восемь скверов, а теперь появился и первый парк. В новом пространстве – множество локаций, в том числе спортивные - с беговыми и велосипедными дорожками. Детские площадки смонтировали на открытых полянах.

Парк особенно привлекателен для семей с детьми, считает дочь писателя, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Тюменского государственного университета Ольга Лагунова. Еще до официального открытия здесь можно было наблюдать большое количество людей.

Она добавила, что новая рекреационная зона несет и мемориальную функцию. Именной парк позволяет увековечить память о Константине Лагунове в сознании тюменцев.

"Когда мы приходим в него, то попадаем в волшебное пространство, где живут герои произведений. Этих персонажей можно потрогать, посидеть с ними рядом, поболтать с ними. Этот парк для меня – особая волшебная страна", – поделилась дочь писателя.

После церемонии открытия участники заложили капсулу времени с посланием будущему поколению. По задумке, ее нужно вскрыть через 50 лет – в 2074 году.

Напомним, 16 сентября 2024 года исполнилось 100 лет со дня рождения Почетного гражданина Тюмени Константина Лагунова. Его дочь подчеркивает, что празднование растянулось на весь год. За это время были поставлены спектакль и мюзикл по сказке писателя, открыта обновленная детская библиотека его имени. Проводились научные конференции, где много говорили о его творчестве. В ближайших планах издание книги с произведениями автора, адресованными детям.

Инна Пахомова