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Парк Константина Лагунова торжественно открыли в Тюмени

Общество, 17:05 02 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Парк Константина Лагунова торжественно открыли в Восточном округе Тюмени 2 ноября. Как отмечают создатели, это не просто зона отдыха, а важный культурный объект, сохраняющий память и традиции тюменского писательства.

Территорию в районе улиц Вишневой – Знаний – Зоологической благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Участие в голосовании за дизайн-проект приняли более 20 тысяч тюменцев.

Парк поражает своей площадью – 12 гектаров. На территории нашли отражение история и персонажи из произведений Константина Лагунова. Так, на одной из троп посетителей встречают фигуры трех псов - Ромки, Фомки и Артоса.

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Парк постарались сделать комфортным для жителей, при этом максимально сохранив деревья, подчеркнул заместитель главы города Евгений Сорокин.

"Здесь предусмотрели разделение пешеходных потоков с велосипедными. Часть дорожек сделали из рыхлого материала, часть – твердые. Это позволит людям, которые любят гулять пешком, не пересекаться с водителями самокатов и велосипедистами. Еще на этапе строительства мы получили много положительных отзывов от местных жителей. Изюминка территории - искусственный водоем", – поделился Евгений Сорокин.

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова отметила, что в Восточном округе уже есть примерно восемь скверов, а теперь появился и первый парк. В новом пространстве – множество локаций, в том числе спортивные - с беговыми и велосипедными дорожками. Детские площадки смонтировали на открытых полянах.

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Парк особенно привлекателен для семей с детьми, считает дочь писателя, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Тюменского государственного университета Ольга Лагунова. Еще до официального открытия здесь можно было наблюдать большое количество людей.

Она добавила, что новая рекреационная зона несет и мемориальную функцию. Именной парк позволяет увековечить память о Константине Лагунове в сознании тюменцев.

"Когда мы приходим в него, то попадаем в волшебное пространство, где живут герои произведений. Этих персонажей можно потрогать, посидеть с ними рядом, поболтать с ними. Этот парк для меня – особая волшебная страна", – поделилась дочь писателя.

После церемонии открытия участники заложили капсулу времени с посланием будущему поколению. По задумке, ее нужно вскрыть через 50 лет – в 2074 году.

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Напомним, 16 сентября 2024 года исполнилось 100 лет со дня рождения Почетного гражданина Тюмени Константина Лагунова. Его дочь подчеркивает, что празднование растянулось на весь год. За это время были поставлены спектакль и мюзикл по сказке писателя, открыта обновленная детская библиотека его имени. Проводились научные конференции, где много говорили о его творчестве. В ближайших планах издание книги с произведениями автора, адресованными детям.

Инна Пахомова

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# благоустройство , Восточный административный округ , Константин Лагунов , парки

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