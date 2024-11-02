Память погибших в боевых действиях тюменцев почтили в Димитриевскую субботу

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Традиционная акция "Свеча" ХХХ Международного молодежного военно-патриотического фестиваля "Димитриевская суббота" охватила три городские памятные площадки.

Участниками стали матери тех, кто отдал свою жизнь за будущее страны в локальных вооруженных конфликтах и на специальной военной операции, а также жители города, юнармейцы и школьники, сообщает информационный центр регионального правительства.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Церемонии прошли в сквере имени Губкина у памятника воинам-афганцам, на площади Памяти у мемориала Вечного огня и у памятника "Помним тебя, сынок". На каждой площадке была возложена гирлянда из цветов, прозвучали залпы оружейного салюта и Гимн Российской Федерации.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Димитриевская родительская суббота — это день особого поминовения. В этом году он выпал на 2 ноября.