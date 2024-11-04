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Тюменский врач объяснила, к чему может привести температура у ребенка

Общество, 09:47 04 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фебрильные судороги могут возникать у ребенка на фоне высокой температуры тела. Как с ними справиться и могут ли они быть опасны, рассказала изданию КП-Тюмень врач-анестезиолог Екатерина Бушуева.

Судорожный синдром длится от нескольких секунд до нескольких минут. Внешне это выглядит как подергивания или напряжение в теле при отсутствии сознания. Несмотря на пугающий вид, такое состояние чаще всего имеет благоприятный прогноз.

"Нужно вызвать скорую, а пока врачи едут, необходимо снять очки с больного, если они есть, ослабить ворот, перевернуть ребенка на бок. положить под голову подушку. Это уменьшит вероятность "западения" языка и предотвратит попадание рвотных масс в дыхательные пути. По этой же причине нельзя при приступе давать воду или другие жидкости", - пояснила специалист.

Методов профилактики фебрильных судорог не существует. Если приступы уже случались, родителям стоит не допускать порогового превышения температуры тела.

"Детям, перенесшим фебрильные судороги единожды, в последующем назначаются жаропонижающие препараты при температуре тела 38 градусов , в отличие от детей без отягощенного анамнеза , которым жаропонижающее назначают при температуре тела от 38,5 градусов", - подчеркнула Екатерина Бушуева.

Не нужно путать с судорогами обычный озноб - при нем ребенок не теряет сознание и может реагировать на просьбы. Чтобы врач мог лучше понять, были у ребенка судороги или нет, желательно зафиксировать время приступа, а лучше записать на видео.

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# здравоохранение , первая помощь

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