Александр Моор: народное единство делает страну и регион сильнее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торжественное мероприятие "Народов много, Родина - одна!", посвящённое Дню народного единства, проходит во дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени 4 ноября.

С обращением к жителям Тюменской области обратился глава региона Александр Моор.

"Единство вдвойне важно для такой многонациональной страны, как наша Россия. Именно национальное единство в истории нашего государства позволяло избежать распада страны и приводило к новому витку развития", - отметил он.

По словам губернатора, ярких примеров сплочённости и всеобщего объединения ради решения масштабных задач немало, и в год 80-летия региона их особенно важно вспомнить. Это и освоение целины в 50-е годы, и поиск и грандиозное открытие богатейших запасов недр Западной Сибири, а также решение, казалось бы, невыполнимых задач по освоению труднодоступных месторождений и обеспечению энергетической безопасности страны.

"Сохраняя единство, объединяясь ради достижения общей цели на благо страны, предыдущие поколения выиграли все битвы. Сегодня, в очередной поворот истории, все мы понимаем и чувствуем, что сплочённость делает нашу страну и регион ещё сильнее", - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, что Тюменская область — один из самых многонациональных регионов РФ, здесь проживают представители более 150 национальностей и народностей.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Дата 4 ноября связана с трагическими событиями. И если бы не народное единство, неизвестно, как сложилась бы дальнейшая история государства. Поэтому мы должны хорошо помнить нашу историю и всегда делать выводы, быть едины, а власть должна быть сильной. Я думаю, что сегодняшние события как никогда сплачивают наш народ, потому что именно в трудностях особенно ощущается важность надёжного плеча", - добавил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для гостей мероприятия на сцене Дворца культуры "Нефтяник" выступают почётный работник культуры и искусств Тюменской области Сергей Дьяконов-Дьяченков, хоровая капелла Тюменской филармонии и другие творческие коллективы.

Торжественные мероприятия в День народного единства проходят и на других площадках областного центра и муниципалитетов. В их числе концерты, мастер-классы, экскурсии и другие акции.

В областной столице на пешеходной улице Дзержинского в 15 часов начнётся концерт "Территория единства", а в 16 часов стартует программа "Любо-дорого".

С 18 до 22 часов посетители музея "Городская Дума" могут принять участие в создании арт-объекта "Нити единства" и вышить контур карты Тюменской области.

История праздника восходит к XVII веку и окончанию Смутного времени после освобождения Москвы от польско-литовских интервентов народным ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Николай Ступников