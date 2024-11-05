  • 5 ноября 20245.11.2024вторник
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер южный

Проект тюменских студентов по производству винил-н-бутиловых эфиров победил в кейс-чемпионате

Общество, 11:19 05 ноября 2024

vk.com/industrial_u | Фото: vk.com/industrial_u

Объединенная студенческая команда "Fractal" заняла первое место на турнире научных кейсов "Формула энергии" компании "Газпром нефть". Проект по развертыванию производства винил-н-бутиловых эфиров стал лучшим в области нефтепереработки и нефтехимии, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ.

Молодые ученые вуза представили целостный проект по развертыванию производства винил-н-бутиловых эфиров с импортонезависимой цепочкой поставок. Эксперты высоко оценили продуманность кейса и качество предварительного анализа.

Победители получили приглашение на дополнительное обучение, примут участие в Конгрессе молодых ученых.

Всего в кейс-чемпионате приняли участие более 1,5 тысяч студентов - команды 75 вузов из 34 городов России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:03 05.11.2024В России сокращать сроки обучения в школе не планируют
11:52 05.11.2024800 тюменских студентов приняли участие в тренингах по предпринимательским навыкам
11:41 05.11.2024Внедорожник от тюменцев помогает спасать раненных бойцов в зоне СВО
11:30 05.11.2024Медики скорой помогли 1 тыс. 169 тюменцам в выходные дни