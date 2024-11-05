Проект тюменских студентов по производству винил-н-бутиловых эфиров победил в кейс-чемпионате

| Фото: vk.com/industrial_u | Фото: vk.com/industrial_u

Объединенная студенческая команда "Fractal" заняла первое место на турнире научных кейсов "Формула энергии" компании "Газпром нефть". Проект по развертыванию производства винил-н-бутиловых эфиров стал лучшим в области нефтепереработки и нефтехимии, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ.

Молодые ученые вуза представили целостный проект по развертыванию производства винил-н-бутиловых эфиров с импортонезависимой цепочкой поставок. Эксперты высоко оценили продуманность кейса и качество предварительного анализа.

Победители получили приглашение на дополнительное обучение, примут участие в Конгрессе молодых ученых.

Всего в кейс-чемпионате приняли участие более 1,5 тысяч студентов - команды 75 вузов из 34 городов России.