Ямальские школьники будут читать "Конька-горбунка" на ненецком языке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В детские сады, школы и библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа поступила сказка Петра Ершова "Конек-горбунок" на ненецком языке. Самое известное произведение знаменитого земляка давно переведено более чем на 30 языков мира и народов России, однако на ненецком языке книга увидела свет впервые.

По словам первого заместителя председателя Тюменской областной думы, секретаря регионального отделения "Единой России" Андрея Артюхова, инициировавшего перевод сказки на ненецкий язык, очень важно воспитывать детей в духе патриотизма и любви к своей малой Родине.

"И сказка "Конек-горбунок" тому наглядное подтверждение – там описаны природа, ландшафты и образы, как юга Тюменской области, так и севера. Это Ишим, Тобольск, Березово, Сургут и Обдорск. Ведь Петр Павлович Ершов был в этих местах, его отец служил земским комиссаром, а семья ездила вместе с ним по Тобольской губернии. И маленький Петр из рассказов отца, который много ездил по территории нынешних Ямала и Югры, наверняка слышал историю о ките, найденном на берегу Карского моря. По одной из версий это и вдохновило его на создание сказочного персонажа – Рыбы-кит", - считает Андрей Артюхов.

Большую организационную работу по изданию книги проделал депутат Тюменской областной думы, ямалец Дмитрий Фролов. Именно ему удалось соединить в творческий тандем переводчика сказки, эксперта в области ненецкого языка Светлану Тусида и художника Андрея Вахрушева, сообщает пресс-служба облдумы.

Светлана Тусида работала над текстом несколько месяцев, консультировалась с родными, живущими в тундре, и старалась максимально сохранить самобытность произведения.

Создавая иллюстрации к книге, Андрей Вахрушев решал непростую задачу – нужно было гармонично соединить русскую и ненецкую культуру, передав при этом авторский замысел.

Отметим, что в Тюменской области по инициативе Андрея Артюхова реализуется проект "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок". Ведется работа по популяризации творчества писателя и приобщению к истории, литературе и краеведению маленьких жителей региона.