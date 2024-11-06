Самые благоустроенные территории назвали в Сладковском районе

| Фото: ТГ-канал Александра иванова | Фото: ТГ-канал Александра иванова

Усовское сельское поселение стало победителем муниципального конкурса на самую благоустроенную территорию в Сладковском районе в 2024 году.

Всего заявки поступили от представителей всех 10 поселений, рассказал глава района Александр Иванов в своих соцсетях. В число призеров также вошли Новоандреевское, Сладковское, Никулинское и Лопазновское с/п.

"Поздравляю победителей и благодарю жителей за активное участие в благоустройстве сел и деревень. Ваши усилия помогают сделать наш район еще более привлекательным и комфортным для жизни", - отметил Александр Иванов.