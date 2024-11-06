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Обновленную Березовую рощу открыли в Ишиме

Общество, 20:14 06 ноября 2024

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Обновленную Березовую рощу открыли в Ишиме, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов, глава Ишима Федор Шишкин.

"В Тюменской области активно идет реализация проекта "Жилье и городская среда", и город Ишим находится в авангарде этого большого движения по преобразованию населенных пунктов нашего региона", – сказал Павел Перевалов.

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В сентябре губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел ход работ по благоустройству объекта.

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# благоустройство , Ишим , Павел Перевалов

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