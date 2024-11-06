Обновленную Березовую рощу открыли в Ишиме
Общество, 20:14 06 ноября 2024
| Фото: администрация Ишима
Обновленную Березовую рощу открыли в Ишиме, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов, глава Ишима Федор Шишкин.
"В Тюменской области активно идет реализация проекта "Жилье и городская среда", и город Ишим находится в авангарде этого большого движения по преобразованию населенных пунктов нашего региона", – сказал Павел Перевалов.
В сентябре губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел ход работ по благоустройству объекта.