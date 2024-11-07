Реальная зарплата в регионах УФО выросла от 4 до 16 процентов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рост номинальной и реальной заработной платы фиксируется во всех регионах Уральского федерального округа по итогам восьми месяцев 2024 года. Так, за январь–август реальная зарплата выросла от 4 до 16 процентов.

Среднемесячная начисленная заработная плата по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросла более чем на 13 тыс. рублей и составила 88 тыс. 228 рублей.

Основными стимулами роста заработной платы являются увеличение объемов производства и дефицит кадров на рынке труда, считает полпред президента РФ в УФО Артем Жога.

"При этом необходимо избегать ситуаций, когда рост зарплат превышает рост производительности труда. Не менее важно прилагать все усилия для расширения возможностей обучения и профессиональной переподготовки жителей. Для этого существует мощная научно-техническая база вузов и система обучения крупных производственных объединений региона", — отметил он.