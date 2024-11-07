С глубинной шугой в Туре борются специалисты

| Фото: пресс-служба Росводоканал Тюмень | Фото: пресс-служба Росводоканал Тюмень

С глубинной шугой в Туре борются специалисты "Росводоканал Тюмень" и Тюменского отряда службы экстренного реагирования. Они приступили к работам вечером 6 ноября.

"Противошуговое устройство очищает поверхность реки от верхового льда. К работе подключились водолазы. Вместе будем работать до тех пор, пока ситуация на реке не стабилизируется", — прокомментировал начальник цеха по водоподготовке "Росводоканал Тюмень" Константин Сливченков.

Скопления рыхлого льда оседают на оборудовании и препятствуют нормальному забору воды для последующей очистки. Чтобы обеспечить Тюмень водой, управление водозаборами перевели в ручной режим. Специалисты ситуационного центра предприятия контролируют процесс транспортировки воды.

Отмечается, что в часы максимального водоразбора возможно временное снижение параметров давления в системе водоснабжения. Специалисты делают все возможное, чтобы возобновить работу системы водоснабжения в штатном режиме в кратчайшие сроки, сообщает "Росводоканал Тюмень".