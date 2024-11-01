Тюменские хирурги спасли пациенту ногу

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Сосудистые хирурги тюменской Областной клинической больницы №2 провели сложную операцию, чтобы сохранить пациенту ногу.

Как сообщает пресс-служба мед. учреждения, в приёмное отделение обратился 68-летний мужчина с жалобами на отёк нижних конечностей, боль и начальные трофические изменения кожи голени. Обследования выявили венозный и артериальный тромбоз. Пациента госпитализировали в отделение сосудистой хирургии больницы.

"Ввиду тяжести состояния и наличия раны голени коллегиально было решено провести оперативное лечение. Команда сосудистых хирургов удалила тромбы и атеросклеротические бляшки из артерии. Тем самым удалось запустить кровоток в ноге", - рассказал сосудистый хирург ОКБ №2 Абдурашид Махкамов.

Спустя время пациента выписали с положительной динамикой. При наличии венозной патологии у пациента сохранился обширный раневой дефект голени. Мужчина в течении месяца амбулаторно наблюдался у сосудистого хирурга по месту жительства, и после подготовки раны было принято решение о проведении повторной операции.

Ему провели пластическую операцию, которая заключалась в пересадке собственной кожи на рану голени. Через некоторое время пациента выписали. На контрольном приёме врачи увидели замечательный результат - раны зажили и пациент мог безболезненно передвигаться.