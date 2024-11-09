Тюменские предприятия передают гумпомощь для бойцов СВО

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Более 7 тыс. человек и свыше 70 организаций приняли участие в акции "Тюмень для Победы", перечислив средства на благотворительный счет "Победа". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

В частности, ООО "ЦС-Моторс" передало Совету ветеранов города Тюмени имущество, необходимое военнослужащим, на общую сумму около 5 млн рублей. 11 ноября груз будет отправлен в зону СВО. Он предназначен для подразделений, участвующих в боевых действиях. В состав груза входят квадроциклы, мотоциклы, станции РЭБ, детекторы дронов, элементы снаряжения и многое другое.

"Отдельно хочу обратить внимание, что будут доставлены медицинские инструменты и препараты для военно-медицинского госпиталя одного из батальонов танковой дивизии, который сегодня разворачивается в полевых условиях, где наши земляки, защищающие Родину, будут проходить лечение", - отметил Максим Афанасьев.

Подробную информацию о проекте, формах участия в нём и отчётности о расходовании средств можно найти на официальном сайте благотворительного счета "Победа".