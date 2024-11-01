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Концертное шоу "Баллада о своих" представят в Тюменской филармонии

Общество, 08:28 12 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концертное шоу "Баллада о своих" Московского симфо-рок оркестра состоится в Тюменской филармонии 15 ноября, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В концерте прозвучит музыка групп "Ария", "Алиса", "Наутилус Помпилиус", "Король и Шут", "Кино", "Чайф", "Чиж", "Земляне", а также Юлии Чичериной, Александра Розенбаума, Александра Ванюшкина и других.

Будут исполнены стихи современных авторов: Анны Долгаревой, Марии Ватутиной, Игоря Караулова, Владислава Артёмова, Алексея Шмелёва, Сергея Калашникова, Елены Заславской и других.

Автор сценария и режиссер - Вадим Авва. Художественный руководитель симфо-рок оркестра - Антон Сёмке. Стихи читает Вадим Авва.

Гастрольный тур проекта реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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# Тюменская филармония

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