Юные химики Тюменской области решают задачи по экологии

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Школьники 8-11 классов из разных районов Тюменской области участвуют в Химическом турнире Тюменского медуниверситета. Они решают задачи по экологии, ставят разные эксперименты, проводят исследования, сообщает вуз.

"По условиям задачи вода загрязнена ртутью, свинцом и другими вредными веществами. Нам нужно узнать, чем именно загрязнен водоем и как его очистить. Для решения мы использовали методы анализа и фильтрации, которые изучили на профподготовке", - отметили участницы команды из школы № 40 Анастасия и Ивана.

Роман из школы № 40 рассказал, что на практическом туре его команда получала растворы сероводорода, хлорида натрия. В растворе они топили разные образцы и записывали полученные результаты.

Аиша и Виктория из 93 лицея поделились, что до этого никогда не делали подобные опыты на школьных уроках: "На практическом туре мы проверяли плавучесть стекла и пластика в разных растворах с различным содержанием солей. Вы знали, что стекло не будет тонуть в растворе с высокой концентрацией солей".

Лучшие команды турнира получат возможность представлять Тюменскую область на финальном этапе УралХТ в декабре в Екатеринбурге. Лучшая команда по результатам финала представит регион в Москве на заключительном этапе межрегионального химического турнира.