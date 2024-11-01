Складировать снег на полигоне УК в Тюмени будут по талонам бесплатно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатно будут складировать снег на полигоне управляющие компании Тюмени зимой. Механизм введен, чтобы улучшить очистку дворов, сообщает администрация областного центра.

Управляющим компаниям необходимо обратиться в "Тюменьгормост", заключить договор и получить талоны на заявленный объем. Если будет установлен факт перепродажи или передачи талонов другим хозсубъектам, то для таких организаций они снова станут платными.

"В прошлые годы управляющие компании заключали договоры, и за определенную сумму на снежный полигон вывозили снег. В 2024 было решено принимать его безвозмездно. Снег вывозят на девятый километр Велижанского тракта", - рассказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимир Поминов.

Он отметил, что для управляющих компаний предусмотрено определенное количество талонов. После того как они будут израсходованы, можно повторно обратиться в МБУ "Тюменьгормост" и получить новые.