В Тюмени сквер по ул. Мусоргского появился благодаря нацпроекту

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сквер площадью 9 тыс. кв. метров создали по ул. Мусоргского в Тюмени на месте хаотичной парковки. 13 тыс. тюменцев проголосовали за благоустройство этой территории в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". 25 млн рублей вложено в реализацию проекта.

"Площадка для отдыха и оздоровления появилась на месте парковки. При этом рядом обустроена парковка, проложены тротуары, установлено видеонаблюдение. Камеры подключены к системе "Безопасный город". Жителям микрорайона предлагали несколько концепций, они выбрали ту, которая сегодня реализована. Здесь есть детская турниковая площадка – именно это пожелание горожан мы учли", - рассказал заместитель руководителя управы Ленинского округа Тюмени Илья Махарашвили.

Чиновники и общественники оценили преимущества нового пространства и подписали документы в рамках действующего соглашения между управами и палатой органов ТОС. Оно действует с 2015 г. По нему представители городской власти привлекают общественность к приемке объектов благоустройства.

Свои позитивные отклики о сквере высказали жители прилегающих домов, сотрудники подстанции скорой помощи, детского центра танцев и второго корпуса детского сада № 65. Заведующая детсадом Светлана Семенова сообщила, что 460 воспитанников и их родители успели оценить новое место отдыха и безопасную парковку.

"Мы делаем целевые прогулки: воспитатели по очереди выводят старшие подготовительные группы сюда, осваиваем малые архитектурные формы. И здесь гуляют люди разного возраста", - добавила она.

По периметру общественной территории подрядчик высадил более 40 яблонь. Работа по озеленению продолжится в следующем году.

"Эта территория расцветет весной, когда распустятся яблони. Здесь есть еще место для зеленых насаждений. Сделаем по весне общегородской субботник и еще раз торжественно откроем этот сквер", - отметил начальник отдела по оргработе управы Ленинского округа Александр Евсеев.

Кстати, разработчики проекта сквера интегрировали в малые архитектурные формы тему Года семьи – на торцевой стороне качелей фигуры родителей с детьми.

По нацпроекту "Комфортная городская среда" в Ленинском округе Тюмени в 2024 г. реализовано два проекта – сквер по ул. Мусоргского и сквер Славянский. В ремонт последнего тоже вложены средства инвесторов. Его откроют в декабре.

Анжела Лебедева