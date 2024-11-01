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В Тюмени сквер по ул. Мусоргского появился благодаря нацпроекту

Общество, 15:21 13 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сквер площадью 9 тыс. кв. метров создали по ул. Мусоргского в Тюмени на месте хаотичной парковки. 13 тыс. тюменцев проголосовали за благоустройство этой территории в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". 25 млн рублей вложено в реализацию проекта.

"Площадка для отдыха и оздоровления появилась на месте парковки. При этом рядом обустроена парковка, проложены тротуары, установлено видеонаблюдение. Камеры подключены к системе "Безопасный город". Жителям микрорайона предлагали несколько концепций, они выбрали ту, которая сегодня реализована. Здесь есть детская турниковая площадка – именно это пожелание горожан мы учли", - рассказал заместитель руководителя управы Ленинского округа Тюмени Илья Махарашвили.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Чиновники и общественники оценили преимущества нового пространства и подписали документы в рамках действующего соглашения между управами и палатой органов ТОС. Оно действует с 2015 г. По нему представители городской власти привлекают общественность к приемке объектов благоустройства.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Свои позитивные отклики о сквере высказали жители прилегающих домов, сотрудники подстанции скорой помощи, детского центра танцев и второго корпуса детского сада № 65. Заведующая детсадом Светлана Семенова сообщила, что 460 воспитанников и их родители успели оценить новое место отдыха и безопасную парковку.

"Мы делаем целевые прогулки: воспитатели по очереди выводят старшие подготовительные группы сюда, осваиваем малые архитектурные формы. И здесь гуляют люди разного возраста", - добавила она.

По периметру общественной территории подрядчик высадил более 40 яблонь. Работа по озеленению продолжится в следующем году.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Эта территория расцветет весной, когда распустятся яблони. Здесь есть еще место для зеленых насаждений. Сделаем по весне общегородской субботник и еще раз торжественно откроем этот сквер", - отметил начальник отдела по оргработе управы Ленинского округа Александр Евсеев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Кстати, разработчики проекта сквера интегрировали в малые архитектурные формы тему Года семьи – на торцевой стороне качелей фигуры родителей с детьми.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

По нацпроекту "Комфортная городская среда" в Ленинском округе Тюмени в 2024 г. реализовано два проекта – сквер по ул. Мусоргского и сквер Славянский. В ремонт последнего тоже вложены средства инвесторов. Его откроют в декабре.

Анжела Лебедева

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# благоустройство , национальный проект Комфортная среда , управа ЛАО

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