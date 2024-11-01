"Конек-горбунок" съездил в Донбасс и стал второй по популярности книгой в Тюменской области

| Фото: предоставлено Евгением Корнильцевым-Быстринским | Фото: предоставлено Евгением Корнильцевым-Быстринским

Книгу "Конек-горбунок", изданную Ишимским музейным комплексом к 190-летию Петра Ершова, иллюстрации к которой нарисовал тюменский художник Евгений Корнильцев-Быстринский, отметили дипломом второй степени в региональном конкурсе "Книга года–2024". 50 изданий художник подарил культурным учреждениям Донбасса в ходе просветительского тура по новым российским территориям.

"Это мой первый опыт иллюстрирования, никогда не думал, что столкнусь с этим видом деятельности. Получил колоссальное удовольствие от погружения в мир Ершова. Благодарен ишимским музейщикам за приглашение в проект. Сказка Петра Павловича мне очень близка, поэтому было интересно придумывать образы персонажей, прорабатывать детали", - рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Евгений Корнильцев-Быстринский.

| Фото: предоставлено Евгением Корнильцевым-Быстринским | Фото: предоставлено Евгением Корнильцевым-Быстринским

Мастер на протяжении месяца, пока в Мелитополе работала выставка, ежедневно проводил мастер-классы в самых разных точках Новороссии: в Геническе (Херсонская обл.), Стаханове (ЛНР), Амвросиевке (ДНР) и других населенных пунктах. И в каждом из них дети, соскучившиеся по такому простому и мирному занятию, рисовали персонажей "Конька-горбунка" сибирского сказочника.

Художник привез оригиналы своих рисунков для иллюстрирования книги. Это было рискованно, потому что бумага могла не перенести долгого путешествия из Сибири в Донбасс.

"Риск был оправдан, я не пожалел, что взял их с собой. Одно дело рассказывать, что художник нарисовал картинки для книги, а совсем другое, когда дети рассматривают твои рисунки, а потом ты даришь книгу, иллюстрированную ими. Ребятишки ходят впечатленные и рисуют потом на эмоциях совсем по-другому", - поделился Евгений Корнильцев-Быстринский.

Он отметил, что за время его просветительского тура около 100 детей Новороссии посетили занятия. Экспозиция из их рисунков станет настоящим подарком к 10-летнему юбилею Дома художников в д. Быстрой Голышмановского района. Кроме того, в Международный день художника, 8 декабря, живописец представит свои работы, которые ездили в Мелитополь.

| Фото: предоставлено Евгением Корнильцевым-Быстринским | Фото: предоставлено Евгением Корнильцевым-Быстринским

По словам заместителя директора, руководителя филиала ГАУК ТОНБ "Детская библиотека им. К. Я. Лагунова" Светланы Ярковой, новое издание сказки, помимо прекрасного визуального ряда, интересно еще и комментариями ершововеда, кандидата филологических наук, почетного гражданина Ишима Татьяны Савченко. "Они помогают лучше понять произведение и узнать значение старорусских слов", - подытожила представитель библиотеки.

Напомним, в октябре 2024 года Евгений Корнильцев-Быстринский завершил культурно-образовательный тур по ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям. Сейчас он ведет переговоры об организации следующей поездки с персональной выставкой и новой программой для тех, кто хотел бы учиться дальше.

Инна Кондрашкина