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Дружбе Тюмени и Краснодона посвятят аллею в ЛНР

Общество, 18:36 14 ноября 2024

Макет проекта | Фото: Макет проекта

"Аллею Дружбы" создадут в Краснодоне при участии Тюменской области. Объект станет символом сотрудничества и объединения регионов, сообщает информационный центр регионального правительства со ссылкой на телеграм-канал администрации Краснодонского муниципального округа ЛНР.

Проект будущего общественного пространства представят на обсуждение краснодонцев. После всех поступивших предложений и утверждения, специалисты из Тюменской области приступят к реализации.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве Тюменская область и Краснодон заключили в июне 2022 года.

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# аллея , Краснодон

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