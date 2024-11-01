Дружбе Тюмени и Краснодона посвятят аллею в ЛНР

| Фото: Макет проекта | Фото: Макет проекта

"Аллею Дружбы" создадут в Краснодоне при участии Тюменской области. Объект станет символом сотрудничества и объединения регионов, сообщает информационный центр регионального правительства со ссылкой на телеграм-канал администрации Краснодонского муниципального округа ЛНР.

Проект будущего общественного пространства представят на обсуждение краснодонцев. После всех поступивших предложений и утверждения, специалисты из Тюменской области приступят к реализации.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве Тюменская область и Краснодон заключили в июне 2022 года.