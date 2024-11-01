Дружбе Тюмени и Краснодона посвятят аллею в ЛНР
Общество, 18:36 14 ноября 2024
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"Аллею Дружбы" создадут в Краснодоне при участии Тюменской области. Объект станет символом сотрудничества и объединения регионов, сообщает информационный центр регионального правительства со ссылкой на телеграм-канал администрации Краснодонского муниципального округа ЛНР.
Проект будущего общественного пространства представят на обсуждение краснодонцев. После всех поступивших предложений и утверждения, специалисты из Тюменской области приступят к реализации.
Напомним, что соглашение о сотрудничестве Тюменская область и Краснодон заключили в июне 2022 года.