Тюменский ученый стал соавтором международной монографии по хронобиологии

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Хронобиолог, профессор кафедры биологии Тюменского медуниверситета, д.м.н. Денис Губин стал соавтором монографии "Хронобиология и хрономедицина: от молекулярных и клеточных механизмов до cетевых взаимосвязей во всем организме". В сборник, изданный Королевским химическим обществом Великобритании, вошли статьи 23 ученых из разных стран. Денис Губин – единственный автор из России.

Как отметили в пресс-службе Тюменского медуниверситета, в трех главах тюменский ученый изложил результаты собственных многолетних изысканий, а также выполнил обзор научных трудов коллег.

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"Первая глава посвящена методологическим основам хронобиологии - методам, применяемым для оценки циркадных ритмов человека. Вторая описывает общие принципы изменения структуры циркадных ритмов при патологии. Третья глава знакомит с хронотерапевтическими подходами к оздоровлению: назначением медикаментов в зависимости от времени, применением хронобиотиков, а также воздействию света, физической активности на устойчивость циркадной системы, работоспособность и самочувствие", - прокомментировал Денис Губин.

Книга издана в печатном и электронном варианте, она доступна по ссылке. Монография будет полезна широкому кругу читателей, которые интересуются хронобиологией.