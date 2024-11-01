Тюменцев приглашают на форум "Проводники карьеры/Наставничество"

| Фото: Молодежный центр «Острова Карьеры» | Фото: Молодежный центр «Острова Карьеры»

Форум, посвящённый карьерному обучению и развитию системы наставничества для молодых специалистов, проведёт молодёжный образовательный центр Росмолодёжи "Острова Карьеры" на Сахалине с 18 по 19 ноября.

Его участниками станут 200 молодых людей от 18 до 35 лет: школьники, представители молодёжных организаций, волонтёры, члены молодёжных советов компаний, лидеры молодёжных проектов и программ.

Также в мероприятии примут участие выпускники Всероссийского молодёжного образовательного форума "ОстроVа" платформы Росмолодёжь.События.

Участники будут разделены на группы по трём направлениям: "Эксперты", "Проводники карьеры" и "Участники". В группу "Эксперты" войдут представители работодателей, органов государственной власти и различных ведомств.

В направление "Проводники карьеры" войдут представители учреждений и организаций, которые консультируют и проводят мероприятия по профориентации, а также представители общественных организаций.

Участие в форуме – это уникальная возможность для молодых людей не только получить полезные знания и навыки, но и завести ценные знакомства.

По завершении работы форума участники определят понимание термина "карьерный проводник/проводник карьеры", где будут обозначены ключевые функции, роль, принципы работы и этапы развития.

Для всех заинтересованных и желающих принять участие в форуме открыта регистрация по ссылкам на 18 ноября и 19 ноября.