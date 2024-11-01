Сергей Кудряшов оценил значение тюменского проекта "Наставник Z"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветераны СВО, обладая уникальным опытом и знаниями, могут стать ценными наставниками для молодежи. В этом уверен член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов, который оценил проект "Наставник Z" по поддержке участников специальной военной операции, их семей, разработанный "Молодой гвардией" Тюмени.

"Проект "Наставник Z" из Тюмени направлен также на патриотическое воспитание молодежи, на интеграцию ветеранов в активную общественную и политическую жизнь, что способствует их личностному росту и развитию лидерских качеств, - подчеркнул Сергей Кудряшов, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Открытые уроки и мастер-классы, проводимые в рамках проекта, позволяют им делиться своими навыками и вдохновлять молодое поколение на активное участие в жизни общества. Это не только помогает ветеранам чувствовать себя востребованными, но и способствует укреплению связи между поколениями".

В рамках проекта "Наставник Z" по всей стране активисты "Молодой гвардии" организуют открытые уроки с ветеранами, участники СВО проводят мастер-классы, а также реализуют свои социальные идеи.