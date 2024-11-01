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Более одной тыс. тюменских студентов прошли "Школу амбассадоров возможностей"

Общество, 18:50 18 ноября 2024

"Центр компетенций Тюменской области" | Фото: "Центр компетенций Тюменской области"

Более одной тыс. студентов вузов Тюменской области прошли "Школу амбассадоров возможностей". Образовательная программа завершилась посвящением их в амбассадоры проекта, сообщает региональный "Центр компетенций".

"Комплексный подход, который включает экспертные лекции и практическую работу в команде, позволяет студентам обрести навыки управления сообществом и стратегического мышления, а также наладить полезные профессиональные связи, которые поддержат их проекты даже после окончания программы", — отметила руководитель проекта "Школа амбассадоров возможностей" Ксения Чуприянова.

Отметим, что проект был реализован при поддержке АНО "Россия — страна возможностей", Общественной палаты РФ, Российского общества "Знание" и вузов Тюмени.

Главная цель образовательной программы - развитие профессиональных и управленческих компетенций студентов и формирование их гражданской идентичности. Это достигается погружением участников в работу по пяти модулям: "Смыслы и ценности", "Молодёжный", "Предпринимательский", "Карьерный" и "Исследовательский". В финале прошла защита проектов, которые направлены на развитие региона.

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# гранты , Росмолодежь , студенты

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