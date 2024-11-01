Более одной тысячи тюменских студентов посвятили в первокурсники

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Областное посвящение в первокурсники проходит в КТЗ "Золотые ворота Сибири" 24 ноября. Участниками стали более 1 тыс. студентов из Тюменской, Свердловской областей, а также ХМАО-Югры, ЯНАО и Москвы.

На торжественной части губернатор региона Александр Моор поздравил студентов через видеообращение.

"Тюменская область — студенческий регион. Уже сегодня мы входим в топ-10 субъектов страны с наибольшей долей учащихся в вузах. Знаю, что многие из вас приехали в Тюмень из других городов, сегодня вы часть большой и сильной команды нашего студенчества. Именно вам в будущем предстоит раскрывать интеллектуальный, экономический, инвестиционный потенциал области и России. В этом году в Тюмени в рамках проекта "Наука и университеты" началось строительство межуниверситетского кампуса. В будущем он создаст еще больше возможностей для студенческой молодежи и развития региональной науки", - отметил он.

Директор регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова пожелала первокурсникам найти свой путь в жизни. Также она вручила четверым тюменцам благодарственные письма президента РФ за реализацию общественно политических проектов в 2024 году.

"Здесь традиционно собираются активные ребята из всех колледжей и вузов региона. Самое главное, они здесь имеют возможность пообщаться друг с другом, познакомиться и стать межвузовским сообществом", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" директор регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.

Областное посвящение реализует Студенческий совет с 2019 года. В этом году программа мероприятия включала квест по молодежным пространствам и сообществам, а также различные розыгрыши призов и конкурсы. Кроме этого, прошла лекция "Стратегия личного развития". Ее провел руководитель сообщества проекта "Твой ход" Яков Чернышев из Москвы.

"Мы ежегодно спрашиваем у первокурсников, что им интересно. Это касается музыкальной части и образовательной. Так, в этот раз ребята хотели послушать о становлении себя, про надпрофессиональные компетенции, на что сделать упор в студенческой жизни помимо учебы", - поделилась руководитель Студцентра Тюменской области Екатерина Гагарина.

Завершится мероприятие выступлением главного хедлайнера события — артистом KONFUZ.

Виктория Макарова