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Тюменские студенты лучше остальных умеют делать трепанацию черепа

Общество, 17:35 25 ноября 2024

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Команда Тюменского медицинского университета заняла первое место в конкурсах "Трепанация" и "Шов нерва" по итогам Всероссийской олимпиады по нейрохирургии им. С. М. Пантелеева. Также они признаны лучшими в испытаниях: "Интерактивный стол "Пирогов" и "Цереброваскулярная хирургия I этап", сообщает пресс-служба вуза.

По результатам общего зачёта победителем олимпиады стал Первый Московский медицинский университет имени И. М. Сеченова. На втором месте - Воронежский университет имени Н. Н. Бурденко, третьими признаны студенты Ярославского университета.

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В этом году в III Всероссийской олимпиаде с международным участием по нейрохирургии им. С. М. Пантелеева приняли участие 13 команд. Студенты приехали со всей России: Уфы, Воронежа, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Томска, Ярославля.

Участники команды Тюменского медуниверситета рассказали, что в этом году олимпиада стала самой высокотехнологичной из существующих. Специально для нее студенты разработали и изготовили 3D-модели, максимально точно повторяющие анатомическое строение и размеры органов тела человека.

Студенты показывали мастерство в эндоскопическом удалении внутримозговой гематомы и устранении окклюзионной гидроцефалии бокового желудочка, тотальном удалении опухоли - менингиомы.

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# нейрохирургия , Тюменский медицинский университет

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