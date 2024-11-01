В Тюмени пресекли распространение непристойной рекламы стоматологических услуг
Общество, 20:30 25 ноября 2024
| Фото: департамент ЖКХ Тюменской области
Непристойную рекламу стоматологических услуг выявили в Тюмени. В лифтах компания размещала баннер с провоцирующим лозунгом и женским образом, которые порождали сексуальный подтекст рекламы, сообщает управление ФАС России по Тюменской области.
Кроме того, на баннере не было информации о противопоказаниях и необходимости предварительной консультации. По этим основаниям управление признало рекламу ненадлежащей и нарушающей требования законодательства.
Еще в ходе рассмотрения дела рекламораспространитель убрал баннеры из лифтов многоквартирных домов.