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Более 190,8 тыс. заявлений о кадастровом учете и регистрации прав подали жители Тюменской области

Экономика, 13:54 27 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 190,8 тыс. заявлений о кадастровом учете и регистрации прав подали жители Тюменской области с января по октябрь. При этом 60,45 % из них – в электронном виде, сообщает региональное управление Россреестра.

"Возможность получения услуг ведомства в электронном виде доступна на официальном сайте Росреестра. Вместе с тем, все 17 услуг ведомства выведены на Единый портал государственных услуг, в том числе сервис, позволяющий правообладателю бесплатно получить экспресс-выписку из ЕГРН за несколько секунд", – пояснил заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.

В октябре средний фактический срок государственной регистрации прав в электронном виде составил 0,8 дня, кадастрового учета – 1,5 дня.

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# кадастр , недвижимость , регистрация , Росреестр

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