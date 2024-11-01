Более 190,8 тыс. заявлений о кадастровом учете и регистрации прав подали жители Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 190,8 тыс. заявлений о кадастровом учете и регистрации прав подали жители Тюменской области с января по октябрь. При этом 60,45 % из них – в электронном виде, сообщает региональное управление Россреестра.

"Возможность получения услуг ведомства в электронном виде доступна на официальном сайте Росреестра. Вместе с тем, все 17 услуг ведомства выведены на Единый портал государственных услуг, в том числе сервис, позволяющий правообладателю бесплатно получить экспресс-выписку из ЕГРН за несколько секунд", – пояснил заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.

В октябре средний фактический срок государственной регистрации прав в электронном виде составил 0,8 дня, кадастрового учета – 1,5 дня.