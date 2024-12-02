Уникальную анимированную карту боевых действий разработал тюменский геодезист

| Фото: Ишимский педагогический институт | ТюмГУ "ВКонтакте" | Фото: Ишимский педагогический институт | ТюмГУ "ВКонтакте"

Анимированную карту по истории боевых действий 229-й стрелковой дивизии ишимского формирования создал геодезист и картограф Павел Дементьев в рамках большой краеведческой работы по изучению темы. На ее создание у него ушло около года, итогом стала уникальное в своем роде наглядное пособие.

Как возникла идея создания анимированной карты боевых действий, почему объектом изучения стала именно 229 СД, Павел рассказал в интервью корреспонденту информационного агенства "Тюменская линия".

Сам специалист родом из Нижнетавдинского района из с. Велижаны. Исследование именно по 229 дивизии начал, потому что однажды в интернете увидел такой заголовок: велижанцы в Сталинградской битве.

"Прочитал статью, в которой был выложен список бойцов 229-й из книги "Возвращенные имена" Рафаэля Гольдберга. Там значились более 140 имен из бывшего Велижанского района. А нам в школьные годы рассказывали, что лишь три-пять человек участвовали в Сталинградской битве, тут же совсем иная цифра", - рассказал Павел Дементьев.

Он начал интересоваться – вышел на эту дивизию, на ишимских исследователей. Они поделились материалами. Павел, в свою очередь, стал рассматривать их с профессиональной точки зрения. Его специализация – карты и пространственные данные, поэтому начинающий краевед стал детально изучать ход боевых действий по картам, схемам, где-то применял данные космической съемки. Затем все это сопоставил с текстовыми данными. По итогу стала вырисовываться реальная картина того, как все происходило в августе 1942 года под Суровикино Волгоградской (ранее Сталинградской) области.

Разобравшись в последовательности боевых действий, исследователь написал небольшую статью, направил в комиссию районнойй краеведческой конференции "Тавдинские чтения". После чего решил выступить с докладом по истории дивизии и рассказать о земляках в своем родном селе, Велижанах.

Слушатели были, без преувеличения, в восторге, потому что для них открылся целый новый пласт истории родного края. Они тоже ничего не знали об этих 140 бойцах, воевавших в составе 229 СД.

Некоторые жители села заинтересовались, потому что пытаются восстановить историю своего рода, в том числе судьбу участников ВОВ. В докладе прозвучала информация о проведенном после войны подворовом обходе, чтобы узнать, кто вернулся, а кто нет, и при каких обстоятельствах прекратилась связь с родными. Этими данными односельчане Павла смогли воспользоваться.

Именно тогда геодезист-краевед в своем докладе впервые использовал анимированную карту, которая особенно впечатлила земляков. Принцип ее действия таков: при нажатии на клавишу или компьютерную мышь, на слайде происходит то или иное действие – передвижение какого-то объекта, а докладчик его комментирует. Получается наглядно. И даже незнакомые с темой и не ориентирующиеся в картах люди смогли составить четкое наглядное пространственное и временное представление о действиях бойцов 229 стрелковой дивизии на поле боя.

После выступления на малой родине Павел Дементьев представил свою работу ишимским исследователям, которые тоже высоко оценили результат его трудов.

| Фото: Ишимский педагогический институт | ТюмГУ "ВКонтакте" | Фото: Ишимский педагогический институт | ТюмГУ "ВКонтакте"

Затем последовало приглашение выступить в Ишимском педагогическом институте, филиале ТюмГУ, которое исследователь с радостью принял. Тогда же он решил подарить вузу свое ноу-хау и после выступления передал студентам анимированную карту боевых действий 229 СД.

В перспективе геодезист-историк рассчитывает сделать анимированную карту о действиях 175 стрелковой дивизии, тюменской, которая формировалась одновременно с 229. Но пока материалов очень мало.

Кроме того, краевед-картограф рассчитывает дополнить уже проведенное исследование по ишимской дивизии с помощью немецких аэрофотоснимков времен Великой Отечественной войны. Они есть, в силу своей профессии Павел умеет работать с такими данными и привязывать их к местности – определять местоположение сфотографированной с самолета территории. Снимки высокого качества, на них можно рассмотреть даже мелкие предметы, вплоть до автомобилей и отдельных пушек.

| Фото: Ишимский педагогический институт | ТюмГУ "ВКонтакте" | Фото: Ишимский педагогический институт | ТюмГУ "ВКонтакте"

"Изначально я делал это для себя, хотел донести частичку истории нашего района до своих односельчан. Никогда даже не предполагал, что моя работа вызовет такой ажиотаж. Особенно приятна была высокая оценка присутствующего на презентации проекта "Использование пространственных данных в исследовании боевых действий 229 дивизии ишимского формирования" сына одного из ее бойцов – Николая Жгунова", - резюмировал Павел Дементьев.

По словам старшего преподавателя кафедры гуманитарных дисциплин и методик их преподавания Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова, филиала ТюмГУ, руководителя музея вуза Константина Иванова, использование карты в учебной деятельности сделает ее более интересной и наглядной. Поможет донести до студентов реальный масштаб битвы и величину подвига их прадедов, отстоявших родину в Великой Отечественной войне.

| Фото: Ишимский педагогический институт | ТюмГУ "ВКонтакте" | Фото: Ишимский педагогический институт | ТюмГУ "ВКонтакте"

Видеоролик по презентации предоставлен Павлом Дементьевым.

Инна Кондрашкина