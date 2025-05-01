Олег Мисько — участник предварительного голосования в Тюменской городской думе по 12-му округу

| Фото из личного архива Олега Мисько | Фото из личного архива Олега Мисько

Жители 12-го избирательного округа Тюмени могут принять участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия", которое определит кандидатов на выборы в городскую думу. Среди участников процедуры — Олег Борисович Мисько, общественный деятель и руководитель регионального фонда "Путевка в жизнь".

Биография и общественная деятельность

Олег Мисько родился в Тюменской области в 1980 году. Окончив школу, получив несколько высших образований в сфере экономики и управления, состоялся как опытный управленец. С 2008 года совмещает предпринимательскую деятельность с работой в некоммерческом секторе. Женат, воспитывает троих детей. С 2018 года возглавляет благотворительный фонд "Путевка в жизнь", деятельность которого направлена на поддержку социально незащищенных групп населения.

Проекты фонда "Путевка в жизнь"

Под руководством Мисько фонд реализует ряд социальных инициатив:

· "Тебя ждут дома" — проект помощи мобилизованным и добровольцам. За время работы организовано 52 пункта сбора гуманитарной помощи, два логистических склада, привлечено более 150 волонтеров. Общая сумма собранных средств превысила 220 млн рублей. Также проводятся благотворительные концерты и оказывается поддержка военным госпиталям.

· "Путевка в жизнь" — программа для детей из малоимущих семей. Более 850 ребят получили возможность посещать секции по боевым искусствам, танцам, изучать иностранные языки.

· "Лавка добра" — пункты бесплатной выдачи одежды и детских товаров, доступные для всех нуждающихся.

· Реставрация исторического здания "Дом притча Знаменской церкви", которое является частью культурного наследия Тюмени.

· Бесплатные юридические консультации для жителей по вопросам ЖКХ и защиты прав собственников.

Кроме того, Олег Мисько является председателем наблюдательного совета Федерации бокса Тюмени и возглавляет общественный совет станции скорой медицинской помощи региона.

| Фото из личного архива Олега Мисько | Фото из личного архива Олега Мисько

Позиция по вопросам округа

В интервью местным СМИ Мисько отметил, что ключевыми задачами для 12-го округа считает развитие инфраструктуры, решение вопросов ЖКХ и обеспечение доступности образования. Он подчеркивает, что эффективная работа в этих направлениях требует тесного взаимодействия с жителями и экспертами. Коммуникации с жителями округа должны быть оперативными и осуществляться в режиме 24/7. Только в тесном сотрудничестве возможно решать значимые задачи.

| Фото из личного архива Олега Мисько | Фото из личного архива Олега Мисько

О процедуре предварительного голосования

Предварительное голосование "Единой России" пройдет с 19 по 25 мая в электронном формате через портал Госуслуг. Участие в нем могут принять зарегистрированные пользователи старше 18 лет, проживающие в 12-м округе. Результаты голосования определят кандидатов от партии на осенних выборах в городскую думу.

Цитата Олега Мисько:

"Работа с людьми всегда была для меня приоритетом. Уверен, что объединение усилий общества и власти помогает находить решения даже для сложных задач".

Для тех, кто хочет узнать больше о биографии и деятельности Олега Борисовича, есть сайт: miskooleg.ru, а также страницы в социальных сетях.