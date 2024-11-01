Представитель Ингушетии в Тюменской области опроверг родственную связь с тюменцем, домогавшимся школьницы

| Фото: Тимур Даурбеков, скрин видео ИА "Тюменская линия" | Фото: Тимур Даурбеков, скрин видео ИА "Тюменская линия"

Полномочный представитель Республики Ингушетии в Тюменской области Тимур Даурбеков заявил, что мужчина, угрожавший дочери участника специальной военной операции, не является его родственником.

На днях в Сети появилась информация о мужчине, который вымогал фотографии интимного характера у тюменской школьницы. После того, как несовершеннолетняя отказалась, злоумышленник стал угрожать ей.

Подозреваемый сказал, что его взломали. После этого заявил, что "его дядя — глава ингушской диаспоры Тюмени".

“В связи с распространяемой информацией в телеграм-каналах и других СМИ официально заявляю, что обвиняемый в непристойных действиях в отношении несовершеннолетней и угрозах ее семье не является моим родственником, не имел и не имеет никакого отношения к моей семье”, – сказал Тимур Даурбеков в беседе с корреспондентом “Наш город”.

Он резко осудил мужчину, совершившего это преступление. По словам полномочного представителя Республики Ингушетии в Тюменской области, такие действия оскорбляют ингушский народ, как и всех граждан России. Подобные преступления должны строго наказываться, заключил Тимур Даурбеков.

Делом занимаются правоохранительные органы.