Сдать бесплатно экспресс-тест на ВИЧ тюменцы могут 1 декабря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию могут пройти тюменцы в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 1 декабря с 17 часов до 18 часов 30 минут.

Акция приурочена ко всемирному дню борьбы со СПИДом. Тестирование анонимное и займет не более пяти минут. В ходе исследования лаборанты проконсультируют горожан, что нужно делать в первую очередь, если тест оказался положительным.

"Организация подобных площадок расширяет возможности граждан. При высоком темпе жизни не все успевают посетить медицинские организации, и для нас важно организовать доступную площадку для тестирования. Так как мы находимся в центре города, многим в выходной день будет удобно сдать тест, например, во время прогулки", – рассказала специалист мультицентра "Моя территория" Валерия Кривоногова.