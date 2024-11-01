Почти 10 тысяч человек обратились в тюменский филиал фонда "Защитники Отечества" с момента открытия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

9 тыс. 600 человек обратились в филиал государственного фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области с начала его работы 1 июня 2023 года. Кураторам поступило более 20 тыс. 800 вопросов, 92 % из которых удалось решить.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель регионального отделения Динара Поштаренко.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По ее словам, обращаются к специалистам фонда ветераны боевых действий, члены семей погибших бойцов, действующие участники спецоперации и их родные. Им помогают в вопросах назначения мер социальной поддержки, денежных выплат, связанных с участием в СВО. Содействуют в получении удостоверения ветерана боевых действий, члена семьи погибшего ветерана боевых действий, оказывают юридическую и медицинскую помощь.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"За полтора года работы филиала фонда 1 тысячу 969 человек из целевой аудитории кураторы посетили на дому. Направили в Минобороны свыше 400 пакетов документов, удостоверения на сегодняшний день получили уже более ста бойцов", - подчеркнула руководитель филиала.

Диана Поштаренко рассказала, что специалисты фонда также ведут работу по обеспечению ветеранов СВО, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, зрением, слухом и другими физическими ограничениями, высокотехнологичными средствами реабилитации и адаптации жилых помещений.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа предусматривает установку различных устройств, например, функциональной кровати, системы умный дом и подъемников, чтобы герои могли работать, заниматься спортом и вести полноценный образ жизни.

"Сейчас мы проводим обследование квартир и домов ветеранов совместно с экспертами Всероссийского общества инвалидов. По итогам направим заявки на средства адаптации на рассмотрение в фонд в Москву. Ведем активную работу по обеспечению техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень", - отметила руководитель.

Медицинское сопровождение ветеранов СВО филиал осуществляет через Госпиталь ветеранов войн и другие медорганизации и реабилитационные центры Тюменской области. Там бойцы проходят обследование и лечение, углубленную диспансеризацию, получают необходимые консультации, в том числе посредством телемедицины. При этом обслуживание в организациях здравоохранения для вернувшихся из зоны СВО воинов проходит по принципу зеленого коридора.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина