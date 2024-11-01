В Тюмени создали новое пространство с площадкой для панна-футбола

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Новое общественное пространство с вращающимися стульями, шезлонгом и площадкой для панна-футбола создали в Тюмени на ул. Андрея Приказнова, 7. Благоустройством озелененной территории, общая площадь которой около пяти тысяч квадратов, занималась ГК "География".

На месте побывали представители управы Калининского округа. Ее руководитель Олег Савчук уточнил, что работы в сквере выполнены за счет внебюджетных источников, в рамках безвозмездного договора.

"Нужно сказать, что территория очень порадовала, она достаточно большая и разноплановая. Особенно хочется отметить работу дизайнеров и проектировщиков, которые применили современный подход. Мы видим, что благоустройство выполнено качественно. Замечательно, что город прирастает такими пространствами! В скором времени будет осуществляться официальная приемка выполненных работ с учетом предоставления всех необходимых документов на оборудование, которое здесь установлено", - добавил он.

Здесь высажены хвойные и лиственные деревья, кустарники, проложены тротуары, используется семь видов покрытия, в том числе галька и бесшовное травмобезопасное. Для жителей установлена спортплощадка с футбольными воротами и площадка для панна-футбола, тренажеры, можно видеть разные виды качелей, в том числе гамак-качели. На детских площадках есть скатные горки. В сквере установлены светильники и торшеры, пишет администрация Тюмени.