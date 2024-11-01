Сохранение языка сибирских татар обсудили в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

День сибирско-татарского языка и культуры стартовал в Тюмени 30 ноября. Событие в центре татарской культуры на ул. Щербакова посвящено сохранению традиций, обычаев и языка народа.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель совета местной общественной организации "Национально-культурная автономия сибирских татар Тюмени" Динар Абукин, День сибирско-татарского языка проводится в последнюю субботу ноября больше десяти лет.

"Это народный праздник сибирских татар. В Тюменской области проживает много татар. Первая часть у нас теоретическая. Сюда относится круглый стол. Обсуждаем определенные темы, прописываем резолюцию, голосуем и в дальнейшем реализуем мероприятия вместе с органами власти и другими общественными организациями. В этом году тема звучит следующим образом: "Сохранение и развитие сибирско-татарского языка, привлечение внимания к его значимости и перспективам", — поделился он.

Круглые столы обычно собирают до 50 человек. Это руководители общественных организаций и духовные лидеры. Динар Абукин добавил, что Российская академия наук признала сибирско-татарский язык самостоятельным. По его словам, сейчас нужно переходить от слов к делу: составлять методическую программу, утверждать азбуку, алфавит и вести плотную работу в этом направлении.

"Создание условий для применения языка сибирских татар — одна из ключевых целей его сохранения. Сюда относится разработка учебных материалов, то есть стандартизация алфавита. Специалисты работали над разными букварями, но вопрос с самим алфавитом пока не решен. Необходим научно-практический центр по разработке и утверждению целевой комплексной программы по изучению языка. Делать это будем при участии областного государственного института развития регионального образования, регионального комитета по делам национальностей, департаментов образования и культуры. Площадкой для экспериментального внедрения пособий по сибирско-татарскому языку может стать Тобольский район", — произнес председатель совета местной общественной организации "НКА сибирских татар Тюмени" в начале круглого стола.

Отношение сибирских татар к родному языку меняется, это заметно, подчеркивает Динар Абукин. Это дает больше гарантий для его сохранения, чем усилия всех лингвистов мира.

Вторая часть — концертная программа. В 2024 году этот блок претерпел изменения. Так, вместо привычных национальных танцев и песен покажут спектакль "Аминэн кияугэ парыу", что в переводе на русский язык означает "Аминэн выходит замуж". 40-минутная постановка театральной группы "Ак яр" из деревни Большие Акияры Тюменского района будет представлена полностью на сибирско-татарском языке. Спектакль расскажет о быте семьи сибирских татар. Как заметил Динар Абукин, театральное направление в дальнейшем будут развивать. Ожидается, что постановку покажут в разных населенных пунктах региона.

Также будет подписано соглашение: "НКА сибирских татар Тюмени" войдет в координационный совет татарских общественных организаций Тюменской области. Это позволит улучшить работу по сохранению и развитию литературного татарского и сибирско-татарского языков.

Кроме этого, в центре татарской культуры устроили презентацию национальных блюд. На столе с величавым самоваром — баурсаки в виде шапочек, которые привезли из Тобольска, плов, элеши и сладости.

Посетителей в этот день у входа в зал встречала выставка книг сибирско-татарских писателей и поэтов, которую оформила главный библиотекарь филиала №13 Централизованной городской библиотечной системы Тюмени Луиза Сурметова. На стеллаже расставлены издания основоположника прозы сибирских татар Якуба Занкиева, лауреата премии журнала "Юность" Булата Сулейманова, ветерана педагогического труда, поэтессы Галии Абайдуллиной, ембаевского поэта Сагита Сагитова и других авторов.

Вся произведения находятся в фонде татарской литературы, отмечает Луиза Сурметова. Традиционно каждый год проводятся литературные встречи с татарскими поэтами и писателями, которые собирают гостей всех возрастов.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова