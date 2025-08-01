Государственные и региональные награды вручил 50 землякам Александр Моор

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Государственные и региональные награды вручил губернатор Тюменской области Александр Моор в правительстве региона 13 августа. Чествование 50 жителей области, которые внесли значительный вклад в развитие своего края прошло в канун 81 годовщины образования Тюменской области.

"История нашей области - это десятилетия активной жизни, труда и больших свершений. Без мужества, инициативности и ответственности людей, живущих в регионе, не состоялось бы ни грандиозное строительство топливно-энергетического комплекса Западной Сибири, ни нынешние успехи во многих областях экономики и общественной жизни. Каждая большая стройка начиналась с чей-то настойчивости и инициативы. Каждое достижение - результат чьего-то труда. Именно благодаря труду тюменцев наш регион продолжает оставаться лидером по разным направлениям среди российских регионов", - подчеркнул, приветствуя чествуемых, Александр Моор.

Он отметил, что главным богатством Тюменской области являются люди. Именно они сделали тайгу энергетическим сердцем страны. Будущим поколениям предстоит приумножить достижения.

Девяти профессионалам региона, которые достигли значительных успехов в своих отраслях, губернатор вручил нагрудные знаки и удостоверения. За заслуги в области здравоохранения почётное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено главному врачу общества с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Медар" Рафису Ахметьянову.

"Я хочу сказать, как солдаты говорят, служу России и народу! Мы стараемся своими силами приумножить славу нашей Тюменской области. Благодарю своих боевых товарищей и подруг за то, что без них не было бы этой награды. За долгие годы работы воспитал много учеников, которые теперь трудятся по всей России", - сказал награжденный.

За достигнутые трудовые успехи почетной грамотой президента России награждён ведущий инженер общества тюменской компании "Отделочник-20" Юрий Борисов.

Знак отличия "За заслуги перед Тюменской областью" Александр Моор вручил заместителю председателя комитета Тюменской облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению Владимиру Ульянову.

"Эта высокая награда за вклад в развитие региона не была бы возможна без создателя нефтегазового комплекса Геннадия Павловича Богомякова, определившего новое развитие Тюменской области Юрия Константиновича Шафраника, Сергея Семеновича Собянина. Я очень рад, что Владимир Владимирович Якушев и Александр Викторович Моор продолжили традиции, заложенные их предшественниками", - отметил депутат.

Еще 39 представителям муниципалитетов, предприятий, учреждений образования, спорта, культуры глава региона вручил почетные звания, благодарности и благодарственные письма.

Оксана Корнеенкова