За месяц в Тюменской области сдают до 100 "конструктивов" домов после капремонта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 100 конструктивных элементов сдают после капитального ремонта в Тюменской области за месяц. Сезон в самом разгаре – строители спешат сделать максимум пока установилась хорошая погода.

"Общий объем на год – ремонт более 800 конструктивных элементов. Сейчас отремонтированы уже 300. Работа идет, не останавливается и переходит сейчас в самый активный режим. Около 100 конструктивных элементов после капитального ремонта мы принимаем в месяц. Подрядные организации сталкиваются с проблемами. Основная – это погода, поэтому каждая минута на счету", - рассказал начальник отдела технического контроля Фонда капитального ремонта Тюменской области Антон Бытов.

В доме № 96 на ул. Жуковского трудится бригада компании "Тюменьтехстрой". Рабочие уже заменили окна на межэтажных площадках и приступили к входным группам подъездов, обновили межпанельные швы. Трудятся над отмосткой и ремонтируют крышу. Сдать объект должны до конца месяца.

"Выполняем ремонтные работы по замене кровли: частично меняем стропильную систему, шиферную крышу на профнастил. Сначала на обновленные стропила сделают обрешетку, уложат пароизоляционную пленку. Мы стараемся успеть, чтобы не протопить крышу, поэтому работаем захватками", - начальник участка Сергей Воронов.

Строители обрабатывают планки будущей стропильной системы огнезащитным раствором, это предотвратит возгорания.

Оксана Корнеенкова