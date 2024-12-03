В Тюмени прошел фестиваль по спортивной борьбе в память о герое СВО

| Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области | Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области

Фестиваль по спортивной борьбе, посвященный памяти погибшего героя СВО Александра Терехина, состоялся в Тюмени 1 декабря. Событие собрало около 80 юных спортсменов в возрасте от 5 до 12 лет, сообщает филиал фонда “Защитники Отечества” в Тюменской области.

Площадкой проведения стал спортивный клуб "Велес". Юные спортсмены собрались вместе, чтобы почтить память героя специальной военной операции гвардии лейтенанта Александра Терехина. Они отдали дань уважения и продемонстрировали свои навыки и умения, сражаясь за призовые места.

Перед началом соревнований состоялся трогательный траурный митинг, на котором вспомнили Александра Терехина. Спортсмены вынесли флаг, и в торжественной обстановке прозвучал гимн Российской Федерации. В память о воинах, навсегда оставшихся в истории, была объявлена минута молчания.

Право открыть спортивный фестиваль предоставили вдове погибшего героя Милане Терехиной. Затем со словами приветствия к спортсменам и гостям обратились заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, заместитель руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" Анастасия Левинова,, представитель губернатора по вопросам специальной военной операции Николай Савченко и другие.

"Александр Терехин — настоящий образец мужества, пример для подражания. Он ставил перед собой цели, достигал их и всегда шел только вперед. Сегодня я хочу пожелать всем участникам соревнований достойных соперников и удачи, а болельщикам — ярких моментов. Но самое главное — не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед!”, – произнёс Алексей Райдер.

Александр всегда ставил перед собой цели и добивался их, никогда не сдавался и шел только вперед. С раннего возраста он занимался спортом и стал мастером спорта.

“С детства он мечтал стать защитником своей Родины, и его мечта осуществилась. Его мужество и мужество других наших защитников пусть станут примером для детей всей страны. Я желаю вам сегодня всем победы! Делайте то, что любите, и все у вас получится!", — пожелала юным спортсменам Милана Терехина.

Сохранение памяти о героях — это долг. Ребята, которые защищали честь и славу нашего государства, заслуживают того, чтобы их имена были бережно переданы последующим поколениям, убеждена Анастасия Левинова.

Ветеран боевых действий и руководитель спортивного клуба "Велес" Владислав Набока заверил, что фестиваль станет ежегодным. Он выразил надежду, что с каждым годом к нему будет присоединяться все больше спортсменов.

По окончании фестиваля победителей наградили памятными медалями и дипломами.

Спортивное мероприятие было организовано филиалом фонда "Защитники Отечества", некоммерческой организацией "Честь и достоинство "Медведь" и спортивным клубом "Велес".