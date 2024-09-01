Ветераны СВО из Тюменской области готовятся к "Кубку Защитников Отечества"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Делегация ветеранов СВО из Тюменской области отправится на финал "Кубка Защитников Отечества", который пройдет на федеральной площадке центра "Сириус" 14-17 ноября.

Первая встреча участников состоялась в офисе филиала фонда. На нее пришли ветераны, ставшие победителями вторых межрегиональных соревнований Кубка, которые прошли в 2023 году в Республике Башкортостан.

"Ребята победили в номинациях "Армрестлинг", "Жим лежа", "Настольный теннис" и "Стрельба из лука". После турнира в Уфе они определились с теми видами спорта, которые для них наиболее значимы и интересны. Мы совместно с партнерами и правительством региона оказываем поддержку ветеранам. В течение года они готовились к соревнованиям и в "Сириусе" покажут себя в тех дисциплинах, в которых уже занимали призовые места", – рассказала руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" Динара Поштаренко.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На финальный "Кубок Защитников Отечества" отправится делегация из шести человек во главе с Героем России Рустамом Сайфуллиным.

Готовиться к предстоящим соревнованиям ветеранам помогают профессиональные тренеры из Федерации настольного тенниса Тюменской области и региональной Федерации стрельбы из лука. С осени тренировки стали интенсивнее – по несколько раз в неделю как на площадках партнеров, так и в офисе филиала фонда.

"После того, как мужчины с тяжелыми ранениями, повреждением опорно-двигательного аппарата приняли участие в "Кубке Защитников Отечества" в Уфе, у них появился стимул. Плюс наш Герой России всегда продвигает спорт. Ребята социализировались, адаптировались. В программе Кубка адаптивные виды спорта, параолимпийские в том числе", – добавила Динара Поштаренко.

На первой встрече обговорили все этапы, правила, судейство. Событие совпало с днем рождения ветерана СВО Равиля Курмакаева. Ему подарили спортивный лук от компании ГМС "Нефтемаш".

После поездки в Уфу мужчина решил всерьез заниматься стрельбой из лука. На данный момент ему присвоен первый взрослый разряд – получил его уже после месяца тренировок. Лук, который подарили Равилю Курмакаеву, – уровня мастера. Мужчина сказал, что дальше продолжит тренироваться с ним. В 2025 году планирует получить разряд кандидата в мастера спорта, дальше будет стараться дойти до "мастера".

"Тренируемся усердно. Оборудование совсем другое – не то, что было в прошлом году. Сейчас идет бесприцельная стрельба. Это отличается от стрельбы из блочного лука. Нет прицела, и ты начинаешь прицеливаться интуитивно", – дополнил Равиль Курмакаев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Настольный теннис на "Кубке Защитников Отечества" представят ветерны СВО Алексей Золотов и Виталий Суровнев.

"Ребята начинающие, но мы их подготовим, уже подобрали инвентарь. Думаю, выступят достойно. С ними поедет Александр Перфильев – тренер с большим опытом, который работает и с детьми, и со взрослыми", – сказал исполнительный директор Федерации настольного тенниса Тюменской области Георгий Михайлов.

Данный вид спорта достаточно энергозатратен, подчеркнул специалист. За одни соревнования спортсмен выполняет несколько тысяч ударов и, кроме того, пробегает до 14 километров. Нагрузки серьезные.

Напомним, по итогам вторых межрегиональных соревнований "Кубок Защитников Отечества" представители Тюменской области в общем медальном зачете заняли общекомандное третье место. Всего в турнире приняли участие более 100 ветеранов специальной военной операции в составе 20 команд из регионов Приволжского и Уральского федеральных округов.

Инна Пахомова