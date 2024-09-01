Праздник урожая в поддержку СВО провели сквере Депутатов в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Праздник урожая "Дары земли тюменской" с благотворительной ярмаркой прошёл в сквере Депутатов в Тюмени 12 сентября. Все вырученные от продажи овощей, варенья, чая, пирожков средства направят на поддержку бойцов СВО и жителей Курской области.

В красочном празднике, который проводится уже не первый год, приняли участие 14 ямальских землячеств. Присоединились волонтерская группа "Один за всех и все за одного" из с. Вагай Омутинского района и Союз землячеств Тюменской области.

"Ярмарка имеет патриотическую направленность. Вырученные деньги отправим на помощь нашим братьям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в Курской области. 14 землячеств – это самая дружная семья. Раньше вместе с Ямалом строили страну, ее будущее, а сейчас так же, вместе, поддерживаем участников специальной военной операции и их семьи", – сказал председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

К палаткам выстраивались целые очереди из желающих приобрести урожай. Члены землячества "Полярный круг" (Салехард) привезли на ярмарку компоты, варенья, аджику, огурцы, помидоры, баклажаны.

"Мы готовились к этому событию, хотим помочь нашим. Все овощи с огородов земляков. Люди берут, им нравится. Мы не первый раз участвуем в такой акции. Все живем в одной стране, хочется помочь", – сказала представитель землячества Ольга Волошина.

Активисты волонтерского сообщества "Один за всех и все за одного" выделялись среди всех тем, что оделись в цвета хаки и черные кепки. В своей палатке они выставили варенье разных видов, грибы, салаты, сухофрукты и свежие овощи. Интерес у тюменцев вызвали 16 разновидностей чая. Названия говорят сами за себя: "Дыхание Вагая", "Гормон счастья", "Аромат любви" и другие. Сырье для чайный сборов заготовлено в Омутинском районе.

"Помимо того, что нам помогают люди, мы сами зарабатываем деньги. Вырученные на ярмарке средства пойдут на помощь бойцам. На них закупим ткань для плетения маскировочных сетей, создания костюмов "Леший",на медикаменты. Нужна также пряжа, чтобы вязать для солдат носки", – добавила участница волонтерской группы Татьяна Агафонова.

Сообщество активно рассказывает о своей деятельности в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

К празднику присоединились представители тюменского фонда "Путевка в жизнь". Они организовали мастер-класс по плетению маскировочных сетей.

"Присутствуем здесь каждый праздник. Приезжаем только со своими материалами, Все желающие могут присоединиться к нам. Я начала помогать бойцам с начала специальной военной операции. Сначала просто возила в фонд гуманитарную помощь, балаклавы, которые шила сама. Потом там начали плести сети. Я присоединилась. Сети вяжем уже около двух лет. Приезжают ребята, сами забирают их, а бывает, что мы отправляем с гуманитарным грузом. Заказывают по 60 штук. Поэтому стараемся делать быстрее", – поделилась волонтер Ирина Калинина.

В основном сети в офисе фонда плетут пенсионеры - у них больше свободного времени. Они приходят каждый день. Некоторые работают по два часа, а есть и те, кто выделяет на это по пять часов. Присоединиться может любой желающий. Как говорят волонтеры, масксети очень нужны бойцам. Предприятия и неравнодушные граждане также могут помочь фонду средствами для приобретения материалов.

Программа праздника была обширной. На сцене центра культуры и искусства "Современник" выступали творческие коллективы и исполнители. Здесь же наградили участников смотра дачных дворов среди ветеранов Ямала "Дачники-удачники".

Инна Пахомова