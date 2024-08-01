34 миллиона рублей собрали с начала акции "Подари тепло солдату" в Тобольске

| Фото: из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

34 млн рублей собрано с начала акции "Подари тепло солдату" в Тобольске. Об этом на своей странице написал глава города Петр Вагин.

Он заметил, что главное, что помощь оказывается не формально. Председатель совета ветеранов Владимир Габрусь со всей командой единомышленников постоянно на связи с бойцами и членами их семей. Правильно, что в общественную жизнь вовлекаются те ребята, которые уже исполнили свой воинский долг, считает глава города.

13 августа он встретился с участником СВО Петром Петровичем. Глава города обсудил с ним его видение общественной работы.

"Специальная военная операция изменила нашу жизнь. Мы стали больше уделять внимания патриотическому воспитанию, волонтерскому движению, нашей молодежи в целом. С молодежью надо разговаривать на их языке. Петру Владимировичу чуть больше тридцати, и я уверен, что со своим воинским и политическим опытом, со своей человечностью и неравнодушием, он принесет пользу Тобольску", — написал в своем Telegram-канале Петр Вагин.

Тоболяки могут поддержать защитников, перечислив денежные средства по реквизитам:

Тобольская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов

ИНН 7206036268

КПП 720601001

ОГРН 1077200003693

Р/счет: 40703810467330101099 в ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№8647

ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень,

БИК 047102651,

кор/счет 30101810800000000651