34 миллиона рублей собрали с начала акции "Подари тепло солдату" в Тобольске
34 млн рублей собрано с начала акции "Подари тепло солдату" в Тобольске. Об этом на своей странице написал глава города Петр Вагин.
Он заметил, что главное, что помощь оказывается не формально. Председатель совета ветеранов Владимир Габрусь со всей командой единомышленников постоянно на связи с бойцами и членами их семей. Правильно, что в общественную жизнь вовлекаются те ребята, которые уже исполнили свой воинский долг, считает глава города.
13 августа он встретился с участником СВО Петром Петровичем. Глава города обсудил с ним его видение общественной работы.
"Специальная военная операция изменила нашу жизнь. Мы стали больше уделять внимания патриотическому воспитанию, волонтерскому движению, нашей молодежи в целом. С молодежью надо разговаривать на их языке. Петру Владимировичу чуть больше тридцати, и я уверен, что со своим воинским и политическим опытом, со своей человечностью и неравнодушием, он принесет пользу Тобольску", — написал в своем Telegram-канале Петр Вагин.
Тоболяки могут поддержать защитников, перечислив денежные средства по реквизитам:
Тобольская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов
ИНН 7206036268
КПП 720601001
ОГРН 1077200003693
Р/счет: 40703810467330101099 в ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№8647
ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень,
БИК 047102651,
кор/счет 30101810800000000651