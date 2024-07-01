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Жители Ялуторовска отправили 80 посылок участникам СВО

Общество, 14:54 30 июля 2024

администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

80 посылок отправили участникам специальной военной операции жители Ялуторовского района. В них одежда, средства личной гигиены, сухофрукты и сладости. Акцию инициаторы приурочили 80-летию Тюменской области, сообщает администрация района.

Кроме того, в посылки вложили письма с тёплыми словами. Послания для военнослужащих написали школьники района.

Организаторы поблагодарили всех неравнодушных земляков и коллективы предприятий за участие в акции "Своих не бросаем!"

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# гуманитарная помощь , Ялуторовский район

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