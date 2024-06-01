Три автомобиля отправили в зону СВО из Омутинского района

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Три автомобиля отправили в зону специальной военной операции из Омутинского района Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

"Буханки" приобрели на средства предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, трудовых коллективов и жителей района. Это не первая отправка транспорта "за ленточку". В 2023 году омутинцы передали бойцам автомобиль УАЗ и два школьных автобуса.

"Уважаемые руководители, главы предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств! Большое спасибо за вклад, который вы вносите в нашу общую победу. Передаю сегодня документы и ключи на эти три автомобиля. Дорога предстоит дальняя, но привычная. Вначале машины повезут по железной дороге в Ростов, а затем их отправят на передовую", – сказал глава Омутинского района Олег Кузнецов.

Высокая проходимость и полный привод – именно то, что нужно военнослужащим для выполнения боевых задач, отметил военный комиссар Омутинского, Армизонского и Юргинского районов Александр Филипенко.

Вместе с автомобилями бойцам отправили маскировочные сети, которые сплели местные жительницы, и посылки с продуктами.