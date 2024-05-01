Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий встретился с участниками СВО в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сегодня подвиг воинов специальной военной операции предотвращает большую беду. Об этом сказал митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий на встрече с участниками СВО 11 мая.

"Без веры значение подвига военнослужащего трудно объяснить. Человек исполняет заповедь любви. Господь сказал: нет выше той любви, кто жизнь свою положит за ближних своих. Воинство сегодня полагает жизнь. Конечно, надо отдать должное нашему президенту. Если, допустим, мы бы упустили время, беда была бы глубже в нашей стране. И тогда больший урон и страдания переносили бы наши соотечественники", — сказал он.

Духовенство вместе с Всемирным русским народным собором проводит такие встречи, чтобы поддержать тех, кто защищает Родину. Военнослужащих пригласили в Богородице-Рождественский женский монастырь, где они приняли участие в пасхальном крестном ходе. В трапезной для гостей устроили чаепитие, на котором бойцы СВО посмотрели концерт и пообщались в непринужденной атмосфере с владыкой Димитрием.

Участник специальной военной операции, начальник штаба добровольческого штурмового батальона "Барс-5" Олег Ямпольский ушел на СВО в сентябре 2022 года, получил ранение 31 августа 2023 года и вернулся обратно в родную Тюмень в декабре. Здесь он работает с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", решает вопрос об открытии Ассоциации ветеранов СВО по Тюменской области. Не менее важное место в его деятельности занимает взаимодействие с православными храмами, митрополитом Димитрием по вопросам, связанным с волонтерской деятельностью.

"Храмы оказывают нам поддержку с первых дней СВО. Войдите в любой храм, вы увидите, что там ежедневно и ежечасно плетут маскировочные сети. Это необходимая вещь. Нашим бойцам передают иконы, книги, крестики, чтобы в зоне СВО могли помолиться в удобное для себя время. Со стороны церквей активно собирают гуманитарную помощь: консервы, сгущенное молоко. У военнослужащих хороший настрой. Все прекрасно понимают, что победа будет за нами. Россия никогда не проигрывала войн. Мы будем победителями", — поделился Олег Ямпольский.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Боец Виктор с позывным "Реском" пришел на встречу с митрополитом Димитрием с женой и маленьким сыном. Он служит с самого начала СВО. Говорит, что у бойцов-сибиряков боевое настроение, потихоньку выполняют задачи. "Почему потихоньку? Сейчас нужно беречь людей. Идет противостояние дронов, других технических возможностей. Почему я на фронте? Я не хочу, чтобы мой ребенок видел то, что видел я. Ни секунды. Мы видели, как живут люди, как их убивают. Если бы не мы, Донбасса бы давно не было", — сказал военный.

Екатерина переживает за супруга, когда он в зоне СВО. Пока его нет дома, она собирает гуманитарную помощь, уже на СВО груз встречает муж. "Тяжело, когда нет связи. Остается только ждать и молиться. Когда о нем нет никакой информации, это очень тяжело. Собираю гуманитарную помощь. Работаю с большим количеством людей. Приятно, что в Тюмени живут бескорыстные люди. Не отказывают в помощи крупные фирмы — покупают более дорогостоящее оборудование. Помогает Свято-Никольский храм продуктами, бельем. Мы расфасовываем это по коробкам и отправляем на фронт", — сказала жена Виктора.

Помимо участников и ветеранов СВО на встречу пригласили и активных добровольцев, которые помогают военным, чем могут. Евгения Геращенко, Елена Кузякова, Татьяна Романова и Халиса Аюпова входят в волонтерское движение "Девчата", организованное в начале специальной военной операции.

"В наших группах в социальных сетях собираем средства, продукты питания. Сами лично возим гуманитарную помощь ребятам на фронт. Наша задача — не просто передать груз командирам. Бойцы оставляют нам заявки, мы отрабатываем их. Привозим им маскировочные сети, которые плетут в храмах Тюмени, с ними кладут иконы. Там, даже те ребята, которые не верили в Бога, перед любым боем молятся. Они приходят к тому, что связь с Господом важна, нужна, он защитит их и приведет к победе", — поделились женщины.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтеры из движения "Девчата" едут в зону СВО иногда вдвоем, порой вчетвером. Вспоминают, как в июле 2023 года сами с прицепами добирались до Новой Каховки. Женщины не могут забыть, как бойцы были рады их визиту. "Не жалея себя, бойцы защищают интересы нашей свободы, потому мы считаем, что долг каждого — встать вместе и одержать победу над врагом", — считают добровольцы.

Ханиса Аюпова на протяжении двух недель работала в Луганском госпитале, ухаживала за ранеными, раздавала "гуманитарку". По ее словам, когда бойцы СВО видят, что им помогают то, они воодушевляются, для них важно, что их ждут и поддерживают, любят.

Инна Пахомова