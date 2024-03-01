Четыре трала с машинами и фуру с грузом отправили из Тюмени в зону СВО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре трала с машинами повышенной проходимости и фура с гуманитарным грузом отправились из парка Пограничников в Тюмени в зону специальной военной операции.

"Это очередной гуманитарный конвой. Груз в течение месяца собирали все неравнодушные, в том числе, губернатор Тюменской области, школьники. Отправлены запасные части, генераторы, бензопилы, одежда, медикаменты. По весу не считали, но заявку от бойцов выполнили на 85-90 процентов. Отправку грузов производим каждый месяц — в 15-20 числах. Мы не только довозим необходимое, но и доставляем это до бойцов", — поделился председатель правления общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

Грузы с машинами пограничники отправляют уже на протяжении полутора лет. Нуртдин Ибрагимов отметил, что жители всех муниципальных образований присоединяются к сбору помощи для военных. В ходе очередной отправки решили отметить грамотами неравнодушных предпринимателей, руководителей предприятий, волонтерских движений и участников СВО. Медали подготовили для представителей старшего поколения, помогающих бойцам. В частности, пригласили "Горьковских берегинь". Эти женщины плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и сухие души.

Боец с позывным "Цыган" служит второй год. Сейчас он находится в отпуске, но в конце месяца отправится обратно к себе в часть. Он благодарит жителей региона за помощь, ведь она так необходима военным.

"Эти посылки бойцы ждут. Они очень нужны. Без этого никак. Привозят теплые вещи, маскировочные сети, которыми мы потом укрываем технику. Все, что привозят, все важно. Все это помогает", — сказал он.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин