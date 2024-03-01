Для семей участников СВО провели экскурсию по туробъектам Тюменского района

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Родные и близкие бойцов специальной военной операции стали участниками экскурсионной программы по Ирбитскому тракту. 12 марта группа из 30 человек узнала о смысле японского сада в "Ива-парке", созревании сыров в "Сырнике" и повеселились на масленичном гулянии в музее истории крестьянского быта.

Яркую программу в Год семьи организовали администрация Тюменского района и предприниматели, работающие в туристической сферы. Среди гостей на экскурсионных точках были преимущественно мамы с детьми.

Первую остановку сделали в японском саду. Это не просто красивая локация для фотографий, а место со своей философией. Ее и раскрыла для гостей гид Арзу Якубова.

"В японском саду – что-то вечное, природа, космос. Здесь человек всматривается в свою глубину и находит эту связь с природой. Сложно выстроить гармоничное пространство, где каждый мог бы почувствовать себя частичкой космоса. Везде в мире и России, в крупных ботанических центрах, есть какой-нибудь японский уголочек как высший пилотаж садового искусства", – рассказала посетителям гид.

В ремесленной сыроварне "Сырник" гости узнали, что здесь выпускают около 30 видов сыра. Мастера делают твердые, выдержанные сыры, с плесенью. Семьи побывали в цеху, увидели процесс приготовления халуми. Посетили гости и подземную камеру, где созревают сыры.

В музее истории крестьянского быта в д. Насекина делегацию встретили игрой на балалайке, задорными песнями. Гостей познакомили с днями масленичной недели и пригласили поиграть в игры предков.

"Мы вспоминаем, как этот праздник отмечали раньше, на Руси. Знакомим с каждым днем. Самое главное – все это идет через игру. Дети, играя, знакомятся с традициями и учатся друг друга чувствовать”, – пояснила Инна Нестерова.

После катания со снежной горы и сожжения чучела ребятишек пригласили к столу с горячим чаем, блинами, картофелем, запеченным в настоящей русской печи.

Программа понравилась семьям с детьми. "Были на сыроварне. Это потрясающе. Нам показали производство – от и до. Также мы продегустировали продукцию. Все сыры были вкусными. Я даже не знала, что у нас на территории Тюменского района есть такое", – рассказала жена участника СВО Елена.

Надежда порадовалась, что детям удалось поиграть на природе. Ее сыну тоже понравилась Масленица с угощениями и разными играми на свежем воздухе.

Отметим, администрация Тюменского района, представители бизнес-сообщества и просто неравнодушные жители продолжают оказывать поддержку участникам СВО и их семьям.

Доброй традицией стало проведение социальных гостиных на территории района. Матери и супруги военнослужащих получают консультационную помощь представителей разных ведомств, участвуют в мастер-классах, общаются друг с другом.

В учреждениях культуры организуют благотворительные концерты с патриотической программой. Вырученные с продажи билетов деньги поступают на счет "Забота и милосердие". С конца 2022 года пожертвования расходуются не только на оказание материальной помощи ветеранам, но и на нужды участников СВО.

Инна Пахомова