Две "Нивы" и гуманитарный груз отправили жители Ялуторовского района в зону СВО

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Два автомобиля "Нива" и гуманитарный груз отправили жители Ялуторовского района в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава района Андрей Гильгенберг.

"Вместе с "Нивами", которые подготовили ООО "Дружба Нива" и воины запаса ВДВ, отправили вещи и продукты питания, маскировочные сети, окопные свечи, сухой душ. Всё это доставили в районный пункт сбора гуманитарной помощи жители сельских поселений и города Ялуторовска. Это малая часть работы, в которой участвуют жители района. На торжественном мероприятии, посвящённом отправке автомобилей, протоиерей отец Сергий совершил обряд освящения транспортных средств", - уточнил глава.

Он отметит, что предприниматели, лидеры и представители общественных организаций, как и жители района, вносят свою лепту в приближение победы с самого начала СВО. Гуманитарный груз вместе с автомобилями до места назначения доставят ветераны-пограничники Тюменской области.