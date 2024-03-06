Евгений Воробьев: представители разных национальностей активно помогают бойцам СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители национальных общественных организаций и члены отделения "Ассамблеи народов России" принимают активное участие в помощи бойцам специальной военной операции.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал председатель региональной "Ассамблеи народов России" Евгений Воробьев.

В декабре 2023 года члены ассамблеи собрали личные средства, закупили оборудование, материалы, которые впоследствии передали бойцам подразделения "Ахмат", в котором служат и тюменцы. От его командования региональное отделение "Ассамблеи народов России" получило первую благодарность за помощь.

В конце прошлой недели поступила инициатива от цыганского населения Тюмени. Два табора собрали свои деньги и приобрели четыре генератора. Это оборудование, по словам Евгения Воробьева, было необходимо для военных. "Мы связались с общественным спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николаем Савченко. По заявкам, которые на сегодняшний день есть в нашем штабе, приобрели четыре генератора. Вообще работа, связанная с помощью бойцам, для нас повседневная. Каждая наша национальная общественная организация принимает в этом участие. Мы это все делали вместе", — сказал Евгений Воробьев.

Он подчеркнул, что помощь членов региональной "Ассамблеи народов России" заключается не только в закупке необходимого для солдат. Сюда также входит посещение семей военных. Работа в данном направлении продолжается.

Региональное отделение "Ассамблеи народов России" образовано в Тюменской области в 2023 году. Они созданы во всех субъектах Российской Федерации и подчиняются единому уставу. Но в систему работы вносят все, что создано в регионе и давало хорошие результаты по реализации стратегии государственной национальной политики. Практически во всех муниципальных образованиях созданы местные отделения ассамблеи. В региональную ассамблею входят руководители национально-культурных автономий Тюменской области, представители всех муниципальных образований, вузов, школ.

"Мы сосредоточены на том, чтобы решать актуальные вопросы. Прежде всего люди разных национальностей, проживающие в Тюменской области, имели братские отношения. Это из нашего гимна, Конституции Российской Федерации. Если говорить языком нормативно-правовых документов, законов, у нас не должно быть напряжения в межнациональных отношениях. Поэтому в Тюменской области работает целая система. Есть и уполномоченный орган — Комитет по делам национальностей. Существует программа, в которую входит взаимодействие со всеми нашими национально-общественными объединениями", — добавил Евгений Воробьев.

Отметим, на территории Тюменской области проживают представители около 150 национальностей.

Инна Пахомова